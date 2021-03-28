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    • Yaşam
    • 28.03.2021 21:48
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    • 28.03.2021 21:48
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    'da halatı kopan beton zemine düştü: Yaralılar var

    'da, bir iş yerinde arızalanan ve yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen ndeki 2 kişi yaralandı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    AJANSLAR
    Yük asansörü düştü: Yaralılar var

    Olay, saat 18.30 sıralarında üzerinde bulunan kozmetik ürünleri satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. ve , iş yerinin alt katına inen ne bindi. Bu sırada yük asansörü henüz bilinmeyen nedenle düştü. Yaklaşık 3 metreden düşen yük asansöründe bulunan Kaçar ve Önder yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan İbrahim Kaçar, kendi imkanlarıyla kurtulurken, Fatih Önder ise yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Hastaneye götürülen Kaçar ve Önder'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Isparta'da halatı kopan yük asansörü beton zemine düştü: Yaralılar var