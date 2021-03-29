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    • 29.03.2021 19:21
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    ve hatlarında bazı feribot seferlerine fırtına engeli! İşte iptal edilen seferler...

    Olumsuz hava koşulları feribot seferlerini vurdu. - ve - hattında yarın yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. İşte o seferler...

    AA
    Feribot seferlerine fırtına engeli

    Fırtına feribot seferlerini vurdu.

    - ve - hattında yarın yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

    İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER
    ile 'nda ulaşımı sağlayan 'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.

    Diğer seferlerin ise olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

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    Haberler Yaşam Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bazı feribot seferlerine fırtına engeli! İşte iptal edilen seferler...