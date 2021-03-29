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    kaza kurbanı oldu (Yaşam haberleri)

    'te .’nın kullandığı otomobil, virajı alamayınca önce aydınlatma direğine ardından da sokakta oynayan ’e (2) çarptı. Küçük kız kurtarılamadı, şoför yakalandı.

    Ayşe Naz kaza kurbanı

    Gaziantep'te Uğur K.'nın kullandığı otomobil, virajı alamayınca önce aydınlatma direğine ardından da sokakta oynayan Ayşe Naz Güçyetmez'e (2) çarptı. Küçük kız kurtarılamadı, şoför yakalandı.

    9.2 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 9 milyon 207 bin lira devretti. 5 bilenler 29 bin 844'er lira, 4 bilenler 603'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.

    2.5 MİLYON DEVRETTİ
    5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 527 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 749'ar, 4+1 bilenler 639'ar, 4 bilenler 41'er, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 bilenler 5'er, 0+1 bilenler 5'er lira alacak.

        HIZIR ACİL: BİSİKLET
        Bisikletiyle         Türkiye turuna çıkan Ömer Töremen, Iğdır'dan Kars'a gelirken Digor- Dağpınar arasında etkili olan tipiye yakalandı. Bisikletini yol kenarına bırakan Töremen, kendisi tipiden korunmak için menfeze girdi. Karla mücadele ekipleri, yol kenarında bulunan bisikleti fark etti. "Kimse var mı" diye seslendi. Menfezde donmak üzere olan Töremen, güç bela sesini duyurdu. Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Töremen, araçla Digor'a götürüldü. Tedavi edildi.

        KİMYASAL PANİK
        Sakarya         Pamukova'da sulama kanallarına uçucu inorganik bileşenlerin bulunduğu sanayi tipi tüpler atıldı. Derenin yanındaki evlerde yaşayan 10 kişi, kusma ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine giden 2 polis memuru da gazdan etkilenerek hastanelik oldu. 2 kişi gözaltına alındı.

        PARMAK HESABI!
        İstanbul'da         ünlü rallici Can Çelebi ve sevgilisi Senemay Kılıçoğlu arasındaki birbirlerini darp ettikleri kavga mahkemeye taşındı. Kavgada Çelebi'nin parmağı kırıldı. Sosyetik güzelin de omzunda kırık meydana geldi. Tarafların birbirindenşikayetçi olması sonucu savcılık her ikisi hakkında da 7'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.
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        Haberler Yaşam Ayşe Naz kaza kurbanı oldu (Yaşam haberleri)