Gaziantep'te Uğur K.'nın kullandığı otomobil, virajı alamayınca önce aydınlatma direğine ardından da sokakta oynayan Ayşe Naz Güçyetmez'e (2) çarptı. Küçük kız kurtarılamadı, şoför yakalandı.
9.2 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 9 milyon 207 bin lira devretti. 5 bilenler 29 bin 844'er lira, 4 bilenler 603'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.
2.5 MİLYON DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 527 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 749'ar, 4+1 bilenler 639'ar, 4 bilenler 41'er, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 bilenler 5'er, 0+1 bilenler 5'er lira alacak.