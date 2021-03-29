HIZIR ACİL: BİSİKLET

Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Ömer Töremen, Iğdır'dan Kars'a gelirken Digor- Dağpınar arasında etkili olan tipiye yakalandı. Bisikletini yol kenarına bırakan Töremen, kendisi tipiden korunmak için menfeze girdi. Karla mücadele ekipleri, yol kenarında bulunan bisikleti fark etti. "Kimse var mı" diye seslendi. Menfezde donmak üzere olan Töremen, güç bela sesini duyurdu. Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Töremen, araçla Digor'a götürüldü. Tedavi edildi.