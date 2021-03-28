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    • Yaşam
    • 28.03.2021 23:43
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    • 28.03.2021 23:43
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    'da ler arasında : Ölü ve yaralılar var

    'nın ilçesinde, iki grup arasında çıkan da 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. ekipleri de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

    DHA
    Husumetliler arasında silahlı kavga

    Olay, saat 14.30 sıralarında Akhisar Merkez Çarşı'da meydana geldi. Celal Demir (43) iddiaya göre, husumetli olduğu F.M.D., Ö.O.D., E.D.'le henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi silahla vurularak yaralandı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Burada tedaviye alınan yaralılardan Celal Demir doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, Çevik Kuvvet ekipleri de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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    Haberler Yaşam Manisa'da husumetliler arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var