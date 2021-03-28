Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yeni hava durumu raporuna göre; sıcaklıklar artsa da yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle perşembe günü yurt geneli için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; hava sıcaklıklarının yarın iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği, kuzeybatı kesimleri ile salı günü iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
KASTAMONU VE BOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Pazartesi günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Kocaeli, Bursa'da sağanak yağış etkili olacak. İzmir'de bulutlu bir hava Antalya'da ise güneşli bir hava etkili olacak. Kastamonu ve Bolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneş kendisini gösterecek.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?