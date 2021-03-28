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    • 28.03.2021 23:09
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    • 28.03.2021 23:19
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    Genel Müdürlüğü Türkiye geneli tahmin raporunu paylaştı! İşte yurtta son durum

    Genel Müdürlüğü, 29 Mart - 4 Nisan günlerini kapsayan tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, son günlerde hava sıcaklıkları artsa da bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle perşembe günü hava sağanak etkili olacak. İşte ayrıntılar...

    Meteoroloji'den bir haftalık hava durumu tahmini

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yeni hava durumu raporuna göre; sıcaklıklar artsa da yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle perşembe günü yurt geneli için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

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    METEOROLOJİ'DEN UYARI

    Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; hava sıcaklıklarının yarın iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği, kuzeybatı kesimleri ile salı günü iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    KASTAMONU VE BOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

    Pazartesi günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Kocaeli, Bursa'da sağanak yağış etkili olacak. İzmir'de bulutlu bir hava Antalya'da ise güneşli bir hava etkili olacak. Kastamonu ve Bolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneş kendisini gösterecek.

    İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Sağanak yağış salı günü de kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edecek. Bilecik'te karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'da sağanak İzmir ve Ankara'da bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

        Çarşamba günü sağanak yağış etkisini artırarak devam edecek. Yurdun kuzeyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.

        PERŞEMBE GÜNÜ YURT GENELİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

        Perşembe günü ise yurdun büyük kısmı sağanak yağışın etkisine giriyor. İzmir'de çarşamba günü etkili olacak sağanak yağış perşembe günü kenti terk edecek. İstanbul'da ise sağanak yağış perşembe gününe kadar devam edecek. Bayburt, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur etkili olacak.

        Perşembe günü yurdu etkisi altına alan sağanak yağış cuma günü Batı'da yerini güneşli havaya bırakıyor. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Ağrı, Kars ve Ardahan'da cuma günü kar yağışı etkili olacak.

        Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporu:

            PAZARTESİ

            SALI

            ÇARŞAMBA
                Haberler Yaşam Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli hava durumu tahmin raporunu paylaştı! İşte yurtta son durum