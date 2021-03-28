Kazada ambulans sürücüsü İbrahim Ethem Baş, sağlık görevlileri Merve Günaydın (22), Emine Ceylan Eliaçık (35), ambulanstaki hasta Neriman Kılıç (52) ve refakatçisi Mert Kılıç (28) ile otomobil sürücüsü Emirhan Koç ve yanındaki Sema Uysal (28), yaralandı.