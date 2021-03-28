Çorum'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
Kaza, saat 20.30 sıralarında İnönü Caddesi, Tuzcular kavşağında meydana geldi.
7 KİŞİ YARALANDI
İbrahim Ethem Baş yönetimindeki 19 BF 428 plakalı ambulans, Emirhan Koç'un kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı.
Kazada ambulans sürücüsü İbrahim Ethem Baş, sağlık görevlileri Merve Günaydın (22), Emine Ceylan Eliaçık (35), ambulanstaki hasta Neriman Kılıç (52) ve refakatçisi Mert Kılıç (28) ile otomobil sürücüsü Emirhan Koç ve yanındaki Sema Uysal (28), yaralandı.