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    • 29.03.2021 01:08
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    'da ambulans ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

    'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Kaza sonucu 3’ü sağlık görevlisi  7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    DHA
    Ambulans ile otomobil çarpıştı

    Çorum'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

    Kaza, saat 20.30 sıralarında İnönü Caddesi, Tuzcular kavşağında meydana geldi.

    7 KİŞİ YARALANDI
    İbrahim Ethem Baş yönetimindeki 19 BF 428 plakalı ambulans, Emirhan Koç'un kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı.

    Kazada ambulans sürücüsü İbrahim Ethem Baş, sağlık görevlileri Merve Günaydın (22), Emine Ceylan Eliaçık (35), ambulanstaki hasta Neriman Kılıç (52) ve refakatçisi Mert Kılıç (28) ile otomobil sürücüsü Emirhan Koç ve yanındaki Sema Uysal (28), yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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