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    • Yaşam
    • 28.03.2021 20:06
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    • 28.03.2021 20:06
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    ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır, 1’i çocuk toplam 4 yaralı

    - D020 duble yolunda ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 1’i çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Kavşakta meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü.

    İHA
    Duble yolda ticari taksi ile otomobil çarpıştı

    Kaza, Adapazarı-Kaynarca D020 duble yolu Tekeler Mahallesi'nde bulunan Emirdağ Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 BF 588 plakalı Opel marka otomobil ile 54 T 0471 plakalı Hyundai marka ticari taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar refüje çıkarak durabildi.

    Hurdaya dönen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan M.A., E.A., A.B. ve S.Y. isimli çocuk olmak üzere toplam 4 yaralı daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
        Haberler Yaşam Duble yolda ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır, 1’i çocuk toplam 4 yaralı