Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.03.2021 23:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2021 00:07
    ABONE OL

    'ta olaylı gece! Takip ettiği kocasını bir ın evinde yakalayınca ortalığı birbirine kattı

    'ta olaylı bir gece yaşandı. ilçesinde bir kendisini aldattığını düşündüğü kocasını takibe başladı. Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan kadın ortalığı birbirine kattı.

    İHA
    Kocasını başka bir kadının evinde bastı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kendisini aldattığını düşündüğü kocasını taki eden kadın kocasını başka bir kadının evinde yakaladı.

    Olay, saat 20.00 sıralarında Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. adlı kadın, kendisini aldattığını düşündüğü eşi M.T.'yi takip etti. Kocasının G.A.'nın (32) evine girdiğini gören H.T., eve giderek kapıyı çaldı.

    KOCASINI BAŞKA BİR KADININ EVİNDE YAKALADI
    Eşini G.A.'nın evinde yakalayan H.T., ortalığı birbirine kattı. Evde başlayan kavga, sokakta da devam edince polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

        Yaşadıklarını polis memurlarına anlatan H.T., bu sırada araya giren kocası M.T.'ye de tepki gösterdi.

        Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine H.T. M.T. ve G.A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam Zonguldak'ta olaylı gece! Takip ettiği kocasını bir kadının evinde yakalayınca ortalığı birbirine kattı