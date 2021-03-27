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    • 27.03.2021 20:31
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    • 27.03.2021 20:38
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    'nde 87 yıl sonra i heyecanı

    87 yıl sonra ibadete açılan 'nde i heyecanı yaşanıyor. imamları akşam namazından sonra bu geceye özel bir program düzenleyecek.

    Ayasofya Camii'nde Berat Gecesi heyecanı

    Ramazanın müjdecisi Berat Kandili bu gece idrak ediliyor.

    Berat Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.



    "AF VE RAHMETE NAİL OLMA"
    İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.



    Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

    "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."




        ÖZEL PROGRAM DÜZENLENECEK
        A Haber muhabiri Pınar Özenç 87 yıl sonra (24 Temmuz 2020) yeniden özüne dönerek ibadete açılan Ayasofya Camii'nde özel bir program düzenleneceğini aktardı.

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