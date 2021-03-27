Vicdansız hırsızlık! Kanser hastalarının ilaçlarını çaldılar! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da 19 Şubat'ta düzenlediği ve aralarında biyolog, doktor ve eczacıların da bulunduğu 18 şüphelinin 24 Şubat'ta tutuklandığı nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturmasına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.