Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) bilim danışmanı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından keşfedilen mantarlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde bitki bilimleri alanında yayın yapan 'Mycologia' isimli dünyanın önde gelen uluslararası bilimsel dergisinde yayınlanıyor.
PEK ÇOK HASTALIĞA ŞİFA: ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI
Kuşadası'nda araştırmalarını sürdüren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) bilim danışmanı ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz; endemik türlerin yanı sıra, ilginç mantar türleriyle de karşılaşıyor. Dünyada en fazla tıbbi etkisi olan, kanser, alzheimer ve MS gibi pek çok hastalıkta şifa olarak kullanılan 'Ölümsüzlük Mantarı'nın (Ganoderma lucidum) bu bölgede de görüldüğünü açıklayan Kaygusuz, özellikle Uzakdoğu bölgesinde bunu tüketen kişilerin çok uzun süre yaşadıkları için bu mantar türüne Türkçeleşmiş olarak Ölümsüzlük Mantarı isminin verildiğini, Denizli ve Kastamonu'da kültür yetiştiriciliğinin yapıldığını açıkladı.
"NORMALDE BU HABİTATLARDA YETİŞMEMESİ GEREKİYOR"
Mantarların doğadan bilmeden toplanmaması gerektiğini vurgulayan Oğuzhan Kaygusuz, tıbbi etkilerinin değiştiği pek çok mantar türünün olduğunu belirterek, "Ölümsüzlük mantarının Kuşadası'nda bulunması çok önemli, normalde bu habitatlarda yetişmemesi gerekiyor. Ancak buradaki biyocoğrafik bölgelerin kesişmesinden dolayı ilginç bir şekilde burada da yetiştiğini görüyoruz. Bu hem ekolojik ve çeşitlilik açısından önemli bir durum, daha da önemlisi burada da kültür yetiştiriciliğinin yapılabilmesi açısından bir ipucu veriyor" dedi.
Özellikle Dilek Yarımadası'nda, Akdeniz-İran-Turan ve bu bölgelere has iklim kuşaklarındaki bitkilerin burada yetişmesi için konukçu olan mantar türlerinin de burada yetişme potansiyeli bulduğunu anlatan Oğuzhan Kaygusuz, bu bölgenin mutlaka korunması gerektiğini kaydederek, Dilek Yarımadası'nın Milli Park olarak koruma altında bulunmasının çok önemli olduğunu söyledi.