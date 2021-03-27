Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) bilim danışmanı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından keşfedilen mantarlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde bitki bilimleri alanında yayın yapan 'Mycologia' isimli dünyanın önde gelen uluslararası bilimsel dergisinde yayınlanıyor.

PEK ÇOK HASTALIĞA ŞİFA: ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI

Kuşadası'nda araştırmalarını sürdüren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) bilim danışmanı ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz; endemik türlerin yanı sıra, ilginç mantar türleriyle de karşılaşıyor. Dünyada en fazla tıbbi etkisi olan, kanser, alzheimer ve MS gibi pek çok hastalıkta şifa olarak kullanılan 'Ölümsüzlük Mantarı'nın (Ganoderma lucidum) bu bölgede de görüldüğünü açıklayan Kaygusuz, özellikle Uzakdoğu bölgesinde bunu tüketen kişilerin çok uzun süre yaşadıkları için bu mantar türüne Türkçeleşmiş olarak Ölümsüzlük Mantarı isminin verildiğini, Denizli ve Kastamonu'da kültür yetiştiriciliğinin yapıldığını açıkladı.