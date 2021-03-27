Minik İbrahim protez bacaklara kavuştu babasının mezarına koştu: Baba bak artık ayağım var

Protez bacaklarıyla hayatında ilk kez yürüyebilen İbrahim Tüser, mutluluğunu mezardaki babasıyla böyle paylaştı.
Bitlis Tatvan'da 6 yaşındaki İbrahim Tüser, ayakları olmadan dünyaya geldi. Yaşıtlarını hep uzaktan seyretti. Proteze kavuştuğunda ise çılgınlar gibi sevindi. Mezarlığa gitti. "Baba bak ben geldim. Artık ayaklarım da var" dedi.
HAYATA İLK ADIM
Doğuştan ayakları olmayan İbrahim, yaşıtları gibi koşmayı arzuladı. Protez bacakla büyük sevinç yaşadı. İlk ayakkabısıyla ilk adımını attı.
Bitlis'te yaşayan İbrahim Tüser (6), doğuştan engelli ayaklarla hayata başladı. Yaşıtları yürüyüp koşarak oyunlar oynarken o hep uzaktan seyretmek zorunda kaldı. Babası inşaatlarda çalışarak ailesini geçindirmeye çalıştı. Oğlunun protezini almak için para biriktirirken, geçen yıl iş kazasında yaşamını yitirdi. Yardım gönüllüleri ise küçük çocuğu protez bacaklarına kavuşturdu. Bunu duyunca, "Amca benim ayaklarım oluyor" diye sevincini paylaşan İbrahim, ilk kez ayakkabı giydi.
Protez bacaklarıyla babasının mezarını ziyaret etti. "Baba bak ben geldim. Artık benim de ayaklarım var" diyerek sevincini biricik babasıyla paylaştı.
İYİ Kİ VAR, İYİ Kİ DOĞDU
"Keşke babam da yanımızda olsaydı. Okuyup büyüyünce ben de insanların dertlerine koşacağım" diyen İbrahim'in mutluluğu göz yaşarttı.