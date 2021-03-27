Minik İbrahim protez bacaklara kavuştu babasının mezarına koştu: Baba bak artık ayağım var





HAYATA İLK ADIM

Doğuştan ayakları olmayan İbrahim, yaşıtları gibi koşmayı arzuladı. Protez bacakla büyük sevinç yaşadı. İlk ayakkabısıyla ilk adımını attı.



Bitlis'te yaşayan İbrahim Tüser (6), doğuştan engelli ayaklarla hayata başladı. Yaşıtları yürüyüp koşarak oyunlar oynarken o hep uzaktan seyretmek zorunda kaldı. Babası inşaatlarda çalışarak ailesini geçindirmeye çalıştı. Oğlunun protezini almak için para biriktirirken, geçen yıl iş kazasında yaşamını yitirdi. Yardım gönüllüleri ise küçük çocuğu protez bacaklarına kavuşturdu. Bunu duyunca, "Amca benim ayaklarım oluyor" diye sevincini paylaşan İbrahim, ilk kez ayakkabı giydi.