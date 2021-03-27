Birçok kişi araştırdı! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?
Ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı. Peki, "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusunun cevabı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ve birçok kişi tarafından araştırılan Osmanlı Devleti sorusunun cevabı...
27.03.2021 05:25
- Son Güncelleme: 27.03.2021 05:29