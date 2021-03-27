Bugünkü
Takvim

Birçok kişi araştırdı! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?

Ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı. Peki, "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusunun cevabı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ve birçok kişi tarafından araştırılan Osmanlı Devleti sorusunun cevabı...

27.03.2021 05:25 - Son Güncelleme: 27.03.2021 05:29
Birçok kişi araştırdı! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?

Kim Milyoner Olmak İster, dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışmalarından biri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok kişi araştırdı! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?

Yıllardır milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar birbiri ardına gelen sorulara doğru yanıtlar vererek 1 milyonluk büyük ödülü kazanmaya çalışıyor.

Birçok kişi araştırdı! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?

Kimisi Kim Milyoner Olmak İster'e henüz ilk soruda veda ederken kimileri ise 1 milyonluk final sorusuna kadar ulaşabiliyor.

Birçok kişi araştırdı! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?

"HANGİ ADI TAŞIYAN SADECE BİR OSMANLI PADİŞAHI VARDIR?"
Milyoner'de bir yarışmacıya sorulan "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı.

Birçok kişi araştırdı! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?

Peki, "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusunun cevabı ne?