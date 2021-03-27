



Ünlü modacıların defilelerinde boy gösteren Uzel, birçok dizide izleyici karşısına çıktı. Uzel'in, 2012 yılında evlendiği Selim Sarı ile tanıştıktan sonra hayatı değişti ve Amerika'ya yerleşti.



Dokuz yıl Amerika'da yaşayan tescilli güzel, başından geçen ilginç olayları anlattı. Uzel, "Yeni doğum yapmıştım. Amerika'ya da yeni alışmaya başlıyordum. Oğlumu uyutup koştura koştura alışverişe gidiyordum. Bir gün yine böyle kısıtlı bir anda biraz dolaşmak ve ihtiyaçlarımı almak için dışarı çıkmıştım.



