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    • Magazin
    • 27.03.2021 08:21
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    • 27.03.2021 08:21
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    Ünlü manken ABD'de yaşadığı hırsızlığı bu sözlerle anlattı: Bütün gün ot yoldum

    Selim Sarı ile 2012'de dünyaevine giren oyuncu , bir süre önce Miami'de yaşamaya başlamıştı. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ABD'deki sağlık sistemine güvenmeyen Uzel Türkiye'ye dönmüştü. Ünlü manken Yaşadığı sıkıntılı günlerle ilgili başından geçen ilginç bir olayı anlattı.

    Ot yolduran hırsızlık

    Didem Uzel, 1993 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra renkli dünyaya adım attı. 1994 yılında Miss Turkey yarışmasında da ikincilik elde eden Uzel, ardından Avrupa Güzeli yarışmasında da derece aldı.



    Ünlü modacıların defilelerinde boy gösteren Uzel, birçok dizide izleyici karşısına çıktı. Uzel'in, 2012 yılında evlendiği Selim Sarı ile tanıştıktan sonra hayatı değişti ve Amerika'ya yerleşti.


    Dokuz yıl Amerika'da yaşayan tescilli güzel, başından geçen ilginç olayları anlattı. Uzel, "Yeni doğum yapmıştım. Amerika'ya da yeni alışmaya başlıyordum. Oğlumu uyutup koştura koştura alışverişe gidiyordum. Bir gün yine böyle kısıtlı bir anda biraz dolaşmak ve ihtiyaçlarımı almak için dışarı çıkmıştım.



    Sonra farkına vardım ki cebimde cüzdanım yok. O anda yaşadığım şoku anlatamam. Bir de metro kartımda tek bir yön hakkım kaldığını fark ettiğimde dünyam yıkıldı. Günüm Bryant Park'ta çimenlerde oturarak geçti. Bütün gün ot yoldum. Bir yere gitmeye kalksam birinden dilenecektim başka şansım yoktu"     dedi.



        GURBETTE ÇOK AĞLADIM
        Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Uzel, salgın döneminde de ABD'de yaşanan birçok sıkıntı nedeniyle Türkiye'ye geri döndü. Sabah'ta yer alan habere göre, Uzel, "Şehir merkezinden uzakta yaşıyorduk ve kimsemiz yoktu.



        Bazen duvarlara bakıp ağladım. Ayrıca Amerika'da acillerdeki sıkıntıdan dolayı sorun yaşayacağımızı düşünüp ülkemize döndük. Burada güvendeyiz"         diye konuştu.

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