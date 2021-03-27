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    Bir annenin dramı: İlik kanseri kızı için yardım istedi

    22 yıl önce komşusu tarafından öldürülen 11 yaşındaki Tuğçe’nin annesi ğ, diğer kızı Elif’in ilik kanseri olmasıyla sarsıldı. Kızı için savaşan anne, yardım istedi...

    Bir annenin dramı
    'da i ve ğ çiftinin 1999 yılında, o dönem 11 yaşında olan kızları Tuğçe, komşularının cinsel saldırısına uğrayıp, öldürüldü. Katil kısa sürede yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Olaydan bir yıl sonra Hayati Omitağ motosiklet kazası geçirdi. İyileşme süreci zor geçen Hayati Omitağ bir de KOAH hastalığına yakalandı. 2001 yılında ise ailenin kalan 5 çocuğundan kızları Elif'in omuriliğinde tümör görüldü ve ilik kanseri tanısı konuldu. Bugün 25 yaşında olan Elif, yatağa bağlı halde yaşıyor.

    Kendisinin de vertigo hastası olduğunu kaydeden anne Döne Omitağ ise hasta oldukları için çalışamadıklarını, bundan dolayı kızları Elif'e iyi şartlarda bakamadıklarını kaydetti. Kızının hayata tutunduğunu, ancak sırtındaki tümör nedeniyle felç kaldığını belirten Omitağ, "Yardım istiyorum. Benim tek isteğim, kızım Elif'in temiz, güzel şartlarda yaşamasıdır. Başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.
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