Vincent Van Gogh'un yel değirmeni eseri 3.1 milyon euroya satıldı | Yurttan ve dünyadan haberler

Sanat tarihinin en ünlü ressamlarından olan Vincent Van Gogh'un, Fransa'nın başkenti Paris'in yerleşim yerlerinden Montmarte'deki bir yel değirmenini tasvir ettiği eseri, 13.1 milyon euroya satıldı. Hiç bir yerde sergilenmeyen 134 yıllık 'Scène de rue à Montmartre (Montmartre'da Bir Sokak Manzarası) tablosunun 5 ile 8 milyon Euro arasında alıcı bulması bekleniyordu. Söz konusu eser, çizildiği 1887'den bu yana 100 yıldan uzun bir süre bir Fransız ailenin koleksiyonundaydı.
YAPAY ZEKA FARKI
İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ), yürüyemeyen bireylerin erişilebilirlik seviyesini artırmak için yapay zeka çözümleri kullanılarak tam otonom tekerlekli sandalye geliştirildi. İTÜ Elektrik- Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Sezer ile öğrencileri tarafından yürümekte zorluk çeken engelli ve yaşlı bireylerin tekerlekli sandalyeyi kullanmasını kolaylaştırmak için 3 yıl önce çalışma başlatılmıştı. Sezer, "Tam otonom robotta siz tekerlekli sandalyeye gitmek istediğiniz yeri bildiriyorsunuz ve ondan sonrasında sürüşe karışmıyorsunuz" dedi.
HAZIRLIKLAR TAM
ABD eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, önümüzdeki Ramazan ayında podcast aracılığıyla Müslümanlara yönelik günlük yayınlanacak programın hazılıkları tamamlandı. Barack Obama'nın "Çok heyecanlıyım" dediği programın ilk bölümünün konuğu, Ramy isimli komedi dizisiyle ünlenen Mısır asıllı ABD'li Müslüman aktör Ramy Yusuf olacak. Ramy Yusuf da, "Rüyada gibiyim" dedi.
TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ ŞART
Avrupa Birliği, geri adım attı. AB Liderler Zirvesi bildirisinde AB'nin Türkiye ile kademeli şekilde işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi. AB Liderleri Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleştirme arzularını dile getirdi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Türkiye çok önemli. Gelecek ay Türkiye'de çok önemli toplantılar gerçekleştireceğiz. Konunun detayları üzerinde çalışmalar büyük titizlikle devam ediyor" diye konuştu.
KAR VE FIRTINA 111 CAN ALDI
ABD'nin Teksas eyaleti başta olmak üzere ülkenin iç orta ve güney kısımlarını etkileyen şiddetli kar ve buzlanma ağır kayıplara neden oldu. Aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle 111 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Eyalette yaklaşık 1 aydır 4 milyon haneye elektrik ve içme suyu hizmeti verilmediği öğrenildi. Eyaleti etkisi altına alan sert kış şartlarının 45 ila 50 milyar dolar hasara yol açtığına dikkat çekildi.
CENNETTEN TAPULU ARSA!
Adana'da 2'si yabancı 4 kişi, "Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz. Bunu alırsanız daha sonra size para akacak" dedi. Vatandaşları dolandırdı.
BITCOIN VURGUNU
İstanbul merkezli 3 ilde "Bitcoin" dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 8 kişi gözaltına alındı. Şebekenin 12 milyon lira haksız kazanç elde ettği belirlendi.
245 BİN DEVRETTİ - ON NUMARA
10 bilen çıkmayınca 245 bin 741 lira devretti. 9 bilenler 2 bin 543'er lira, 8 bilenler 264'er lira, 7 bilenler 52'şer lira, 6 bilenler 9'ar lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira ikramiye alacak. (3 6 9 14 17 24 29 31 38 44 48 52 53 57 60 61 64 66 70 73 75 79)
YANLIŞ BERBER
Kocaeli'de Aysun Berber, yüzündeki lekeleri sildirmek istedi. Kuaföre gitti. Fakat işlem sonrası cildi daha da lekelendi. Kadınlara seslendi: Ben yandım siz yanmayın!
CORONA ÇETESİ
Mısır'dan İstanbul'a gelen 4 kişinin bagajı incelendi. 6 milyon liralık 3 bin 500 Corona ilacı ele geçirildi.
HARAM OLSUN
Kocaeli'de işadamı Atilla Doğan, vefat etti. Tazminatsız kovduğu 64 işçi de cenazesine gitti. Hepsi "Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.
KRALİÇE'DEN AYDIN'A MEKTUP
Aydın Özel Başak Koleji 5. sınıf öğrencisi Bade Ekiz'in, İngilizce dersi kapsamında kültürlerarası iletişim ile İngilizce dilini geliştirmek amacıyla İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e yazdığı mektuba cevap geldi. Kraliçe adına nedimesinin cevabında Bade Ekiz'in Kraliçe Elizabeth'e olan ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirtti.
FECİ KAZA: 32 KİŞİ ÖLDÜ
Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiyle son günlerde dünya gündeminden düşmeyen Mısır'da, dün de feci bir tren kazası meydana geldi. Ülkenin orta kesiminde yer alan Sevhac vilayetinde iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 32 kişi hayatını kaybetti. 19'u ağır 66 yolcunun ise yaralandığı açıklandı. Kazanın nedeni ise açıklanmadı.
20 YILDA FİL NESLİ TÜKENİR
Afrika'da kaçak avlanma, mevsimsel dönüşümler ve tarım faaliyetlerinin artması nedeniyle fillerin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. Raporda, Orta Afrika'daki fil nüfusunun 30 yılda yüzde 86 oranında azaldığı açıklandı. Yetkililer "acil önlem alınmazsa, 20 yıl sonra fil kalmaz" dedi.
YAPAY ZEKA FARKI
İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ), yürüyemeyen bireylerin erişilebilirlik seviyesini artırmak için yapay zeka çözümleri kullanılarak tam otonom tekerlekli sandalye geliştirildi. İTÜ Elektrik- Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Sezer ile öğrencileri tarafından yürümekte zorluk çeken engelli ve yaşlı bireylerin tekerlekli sandalyeyi kullanmasını kolaylaştırmak için 3 yıl önce çalışma başlatılmıştı. Sezer, "Tam otonom robotta siz tekerlekli sandalyeye gitmek istediğiniz yeri bildiriyorsunuz ve ondan sonrasında sürüşe karışmıyorsunuz" dedi.
HAZIRLIKLAR TAM
ABD eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, önümüzdeki Ramazan ayında podcast aracılığıyla Müslümanlara yönelik günlük yayınlanacak programın hazılıkları tamamlandı. Barack Obama'nın "Çok heyecanlıyım" dediği programın ilk bölümünün konuğu, Ramy isimli komedi dizisiyle ünlenen Mısır asıllı ABD'li Müslüman aktör Ramy Yusuf olacak. Ramy Yusuf da, "Rüyada gibiyim" dedi.
TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ ŞART
Avrupa Birliği, geri adım attı. AB Liderler Zirvesi bildirisinde AB'nin Türkiye ile kademeli şekilde işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi. AB Liderleri Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleştirme arzularını dile getirdi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Türkiye çok önemli. Gelecek ay Türkiye'de çok önemli toplantılar gerçekleştireceğiz. Konunun detayları üzerinde çalışmalar büyük titizlikle devam ediyor" diye konuştu.
KAR VE FIRTINA 111 CAN ALDI
ABD'nin Teksas eyaleti başta olmak üzere ülkenin iç orta ve güney kısımlarını etkileyen şiddetli kar ve buzlanma ağır kayıplara neden oldu. Aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle 111 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Eyalette yaklaşık 1 aydır 4 milyon haneye elektrik ve içme suyu hizmeti verilmediği öğrenildi. Eyaleti etkisi altına alan sert kış şartlarının 45 ila 50 milyar dolar hasara yol açtığına dikkat çekildi.
CENNETTEN TAPULU ARSA!
Adana'da 2'si yabancı 4 kişi, "Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz. Bunu alırsanız daha sonra size para akacak" dedi. Vatandaşları dolandırdı.
BITCOIN VURGUNU
İstanbul merkezli 3 ilde "Bitcoin" dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 8 kişi gözaltına alındı. Şebekenin 12 milyon lira haksız kazanç elde ettği belirlendi.
245 BİN DEVRETTİ - ON NUMARA
10 bilen çıkmayınca 245 bin 741 lira devretti. 9 bilenler 2 bin 543'er lira, 8 bilenler 264'er lira, 7 bilenler 52'şer lira, 6 bilenler 9'ar lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira ikramiye alacak. (3 6 9 14 17 24 29 31 38 44 48 52 53 57 60 61 64 66 70 73 75 79)
YANLIŞ BERBER
Kocaeli'de Aysun Berber, yüzündeki lekeleri sildirmek istedi. Kuaföre gitti. Fakat işlem sonrası cildi daha da lekelendi. Kadınlara seslendi: Ben yandım siz yanmayın!
CORONA ÇETESİ
Mısır'dan İstanbul'a gelen 4 kişinin bagajı incelendi. 6 milyon liralık 3 bin 500 Corona ilacı ele geçirildi.
HARAM OLSUN
Kocaeli'de işadamı Atilla Doğan, vefat etti. Tazminatsız kovduğu 64 işçi de cenazesine gitti. Hepsi "Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.
KRALİÇE'DEN AYDIN'A MEKTUP
Aydın Özel Başak Koleji 5. sınıf öğrencisi Bade Ekiz'in, İngilizce dersi kapsamında kültürlerarası iletişim ile İngilizce dilini geliştirmek amacıyla İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e yazdığı mektuba cevap geldi. Kraliçe adına nedimesinin cevabında Bade Ekiz'in Kraliçe Elizabeth'e olan ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirtti.
FECİ KAZA: 32 KİŞİ ÖLDÜ
Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiyle son günlerde dünya gündeminden düşmeyen Mısır'da, dün de feci bir tren kazası meydana geldi. Ülkenin orta kesiminde yer alan Sevhac vilayetinde iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 32 kişi hayatını kaybetti. 19'u ağır 66 yolcunun ise yaralandığı açıklandı. Kazanın nedeni ise açıklanmadı.
20 YILDA FİL NESLİ TÜKENİR
Afrika'da kaçak avlanma, mevsimsel dönüşümler ve tarım faaliyetlerinin artması nedeniyle fillerin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. Raporda, Orta Afrika'daki fil nüfusunun 30 yılda yüzde 86 oranında azaldığı açıklandı. Yetkililer "acil önlem alınmazsa, 20 yıl sonra fil kalmaz" dedi.