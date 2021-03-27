Forbes, Türk iş insanı Hüseyin Ünal’ı kapak yaptı: "5 bin euro traktör parası için gelmişti..."





Hüseyin Ünal, " Avrupa'ya geliş hikayemiz herkes gibi belli bir süre çalışıp, küçükte olsa birikim yapıp Türkiye'ye dönmekti. Traktör parası için gelmiştim. Küçük bir iş kurdum. Bu takdiri ilahi. Tabi ki çok çalışmak gerekiyor. Cenab-ı Allah'ın da desteği olması gerekiyor. Yürü ya kulum demesi gerekiyor. Biz toplumumuzdan hiç kopmadık. Kültür olarak, ahlak olarak. Hep insanlarımızın içerisinde olduk" dedi.









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