Forbes, Türk iş insanı Hüseyin Ünal’ı kapak yaptı: "5 bin euro traktör parası için gelmişti..."

FORBES, Almanca dilinde yayımlanan sayısının kapağına bir Türk iş adamı olan Hüseyin Ünal'ı yerleştirdi. Ünlü dergi, 44 yıl önce Yozgat'ın Sorgun ilçesinden Hollanda ve daha sonra Avusturya'ya giden Ünal'ın başarı öyküsünü kapağına taşıdı.
Dergi, Ünal'ın Avusturya'da 31 şubesi bulunan süpermarket zinciri başta olmak üzere, yaklaşık 32 ülkeye ihracat yapan enerji içeceği, et ve et ürünleri üretim tesisi, Viyana Toptancı halinde yer alan Cash and Carry (Peşin ödeme ile alışveriş) alanı ve 10 bin m2 kapalı alanı bulunan lojistik merkezine sahip yatırımlarıyla yıllık 130 milyon Euro cirosu bulunan Macro Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıttı.
Hüseyin Ünal, " Avrupa'ya geliş hikayemiz herkes gibi belli bir süre çalışıp, küçükte olsa birikim yapıp Türkiye'ye dönmekti. Traktör parası için gelmiştim. Küçük bir iş kurdum. Bu takdiri ilahi. Tabi ki çok çalışmak gerekiyor. Cenab-ı Allah'ın da desteği olması gerekiyor. Yürü ya kulum demesi gerekiyor. Biz toplumumuzdan hiç kopmadık. Kültür olarak, ahlak olarak. Hep insanlarımızın içerisinde olduk" dedi.