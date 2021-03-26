



"AYNI HAREKETİ YAPACAĞINI ANLAYIP VİDEO ÇEKTİM"

Yaşadığı olay sonrası şoka uğrayan Gözde Ş., sosyal medya platformu Twitter üzerinden taciz anlarını şu sözlerle paylaştı, "Bu sabah staja giderken biri arkasına dönerek beni takip eder gibiydi sonrasında iki arabanın arasına girdi ve benim geçmemi bekledi. Bunu anladım çünkü bir önceki günde aynı saatte oradan geçerken cinsel organını açmaya çalıştı. Bugün de aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim" dedi.