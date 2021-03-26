'Bu bize gelen bir ödül, bizim adreslerimiz var oraya toplantılara gelip 100 lirada bağış yapacaksınız' dedi. 'Daha sonra size devamlı para akacak devamında ise her konuda size yardımcı olacağız' dediler. 'Sizler aldığınız bu tapu karşılığını misli olarak daha fazlasını alacaksınız. Şimdi size broşür vereceğiz bunları da dağıtırsanız daha da fazlasını kazanırsınız' dediler.