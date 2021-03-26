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    • Yaşam
    • 26.03.2021 17:01
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    • 26.03.2021 17:01
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    'da sonunda bu oldu 'cennetten 500 dolara tapulu arsa'lar satışa çıktı! Gün geçmiyor ki şaşıp kalmayalım

    Böylesi sadece dizi-film senaryolarında olur sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Akıllara durgunluk veren olayın adresi . Adana'da emekli kanser hastalığıyla mücadele eden Nergiz Kurçe (75) bir süre önce kendi gibi emekli olan eşiyle Atatürk Parkına gezmeye gitti. Bu sırada yanların yaklaşan 4 kişi “Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz. Bunu alırsanız daha sonra size para akacak” dedi. Neye uğradığını şaşıran Nergiz Kurçe 4 kişiyi yanlarından kovdu ama sonrasında korkunç bir gerçek ortaya çıktı.

    Bu da oldu! 500 dolara cennetten tapulu arsa…

    Adana'da sonunda bu oldu 'cennetten 500 dolara tapulu arsa'lar satışa çıktı! Gün geçmiyor ki şaşıp kalmayalım... "Cennetten tapulu arsa" vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar. Adana'da ikisi yabancı uyruklu 4 kişi, "Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz. Bunu alırsanız daha sonra size para akacak" diyerek eşiyle parkta gezen kadını dolandırmak istedi.

    Adana'da 4 kişi, "Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz. Bunu alırsanız daha sonra size para akacak" diyerek eşiyle parkta gezen kadını dolandırmaya kalkıştı.

    Adana'da emekli kanser hastalığıyla mücadele eden Nergiz Kurçe bir süre önce kendi gibi emekli olan eşiyle Atatürk Parkına gezmeye gitti. Yaşlı kadın bu sırada yanına 2'si yabanca 4 kişinin yaklaştığını belirterek, "Biraz sohbet edebilir miyiz. dediler bende buyurun dedim. Cennetten 500 dolara arsa satıyoruz' dedi.

        'Bu bize gelen bir ödül, bizim adreslerimiz var oraya toplantılara gelip 100 lirada bağış yapacaksınız' dedi. 'Daha sonra size devamlı para akacak devamında ise her konuda size yardımcı olacağız' dediler. 'Sizler aldığınız bu tapu karşılığını misli olarak daha fazlasını alacaksınız. Şimdi size broşür vereceğiz bunları da dağıtırsanız daha da fazlasını kazanırsınız' dediler.

        Bende onlara, bana bak siz yanlış kişiye çattınız dayak yemeden hemen gidin dedim ve gönderdim" diye konuştu.

        Nergiz Kurçe, daha sonra aynı kişileri metro çıkışında yine gördüğünü en az 4 kişiden para aldıklarını ifade ederek, "Beni fark edince oradan ayrıldılar. Bunlar milleti dolandırıyor.
            Haberler Yaşam Adana'da sonunda bu oldu 'cennetten 500 dolara tapulu arsa'lar satışa çıktı! Gün geçmiyor ki şaşıp kalmayalım