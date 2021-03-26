Adana'da sonunda bu oldu 'cennetten 500 dolara tapulu arsa'lar satışa çıktı! Gün geçmiyor ki şaşıp kalmayalım... "Cennetten tapulu arsa" vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar. Adana'da ikisi yabancı uyruklu 4 kişi, "Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz. Bunu alırsanız daha sonra size para akacak" diyerek eşiyle parkta gezen kadını dolandırmak istedi.
Adana'da 4 kişi, "Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz. Bunu alırsanız daha sonra size para akacak" diyerek eşiyle parkta gezen kadını dolandırmaya kalkıştı.
Adana'da emekli kanser hastalığıyla mücadele eden Nergiz Kurçe bir süre önce kendi gibi emekli olan eşiyle Atatürk Parkına gezmeye gitti. Yaşlı kadın bu sırada yanına 2'si yabanca 4 kişinin yaklaştığını belirterek, "Biraz sohbet edebilir miyiz. dediler bende buyurun dedim. Cennetten 500 dolara arsa satıyoruz' dedi.