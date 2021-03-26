Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 26 Mart 2021

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Ya bi maşallah alayım. Çok tatlıyım ne yapayım.

Meryem ile Okay Anucur'un bebişleri Feyza Anucur.





Neden mi bu kadar düşünceliyim. İkiz kardeşin varsa sen de düşünürsün

Şehriban ile Yüksel Yollu'nun kızları Elif Yollu.







Pyenses Elsa da kimmiş. Gelsin de Pyenses kimmiş göysün

Fatma ile Recep Kabarak çiftinin fıstıkları Mina Asel.



Gözlüklerim şekil önümden çekil!

Aytekin ve Samir Aliyevler'in kızı Nergiz Aliyeva.





Doğum günlerinin en sevdiğim anı pasta ve hediyeler

Bekir ve Fatmanur Korkmaz'ın çocukları Ali Asaf Korkmaz.