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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 26 Mart 2021

    Takvim Gazetesi yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 26 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın


    Ya bi maşallah alayım. Çok tatlıyım ne yapayım.
    ile 'un bebişleri .


    Neden mi bu kadar düşünceliyim. İkiz kardeşin varsa sen de düşünürsün
    ile 'nun kızları .


    Pyenses Elsa da kimmiş. Gelsin de Pyenses kimmiş göysün
    ile çiftinin fıstıkları .


    Gözlüklerim şekil önümden çekil!
    ve 'in kızı .


    Doğum günlerinin en sevdiğim anı pasta ve hediyeler
    Bekir ve 'ın çocukları .

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 26 Mart 2021