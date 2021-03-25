Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 25 Mart 2021

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Bana Hürkuş Vecihi Ömey deyley.

Nilüfer Gülas Telatar ile Uğur Telatar'ın yakışıklıları Ömer

Gözleri boncuk boncuk Saçları bal rengi yanakları allana allana…

Volkan ile İrem Öztekin'in kızları İnci Deniz Öztekin



Babam kızmaya başladı artık her gün aynaya bakma, çatlattığın aynalara para yetiştiremez oldum diye.

Sehriban ile Yüksel Yollu'nun yakışıklısı Hüseyin Eren



Her Türk asker doğar

Burcu ile Gökhan Yucal'ın yakışıklıları Cesur Yucal







Mavi giyer bulut olurum, yeşil giyer bahar olurum

Şebnem ile Sedat Batal'ın prensesleri Yağmur Ada Batal

