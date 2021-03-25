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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 25 Mart 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 25 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın


    Bana Hürkuş Vecihi Ömey deyley.
    Nilüfer Gülas Telatar ile Uğur Telatar'ın yakışıklıları Ömer

    Gözleri boncuk boncuk Saçları bal rengi yanakları allana allana…
    Volkan ile İrem Öztekin'in kızları İnci Deniz Öztekin

    Babam kızmaya başladı artık her gün aynaya bakma, çatlattığın aynalara para yetiştiremez oldum diye.
    Sehriban ile Yüksel Yollu'nun yakışıklısı Hüseyin Eren

    Her Türk asker doğar
    Burcu ile Gökhan Yucal'ın yakışıklıları Cesur Yucal



    Mavi giyer bulut olurum, yeşil giyer bahar olurum
    Şebnem ile Sedat Batal'ın prensesleri Yağmur Ada Batal

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 25 Mart 2021