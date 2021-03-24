Hiranur Korkmaz'ın cansız bedeni yatağın üzerinde görülürken Osman Gürlek'in cansız bedeni de banyoda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin vücutlarında, herhangi bir kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı.

Muhammet Osman Gürlek

Odada yapılan incelemede ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu. 2 kişinin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cesetleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çifte ölümün sırrı Adli Tıp incelemesinden sonra çözülecek.

Polis otelin güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.