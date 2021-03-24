SON DAKİKA: Çekmeköy’de korkutan fabrika yangını!

Çekmeköy'de bulunan bir fabrikada çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. İki katlı fabrikada bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması ile müdahaleler devam ediyor. Yangının verdiği zarar ise drone ile havadan görüntülendi.