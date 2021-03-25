'KAT MALİKLERİ KARARI'

TİHEK, başvuru sonrası site yönetiminden görüş talep etti. Yönetimin yanıtında, "15 Aralık 2013 yılındaki toplantısında gündem maddelerinden olan "Havuz Kurallarının Belirlenmesi ve Onaylanmasının" toplantıda bulunan kat maliklerinin de görüşü alınarak karara bağlandı ve imzalanarak tutanak altına alındı. Kat malikleri kurulu kararı kesinleşti, toplantı esnasında söz konusu karara herhangi bir itiraz veya şerh düşülmedi. Toplantı tutanağı da tüm kat maliklerine tebliğ edildi. Yasal süreler içerisinde herhangi bir şikâyet ve itirazda bulunulmadı. Karar, kat malikleri tarafından alındı. Söz konusu incelemenin tüm kat maliklerine (142 kat maliki) yöneltilerek sonuçlandırılması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.