İstanbul Pendik'te ikamet eden Ş.K.A. isimli kadın geçen ağustos ayında tatil yaptığı 142 dairelik yazlık sitesinin ortak kullanım açık yüzme havuzuna girmeye çalıştı.
"HAŞEMA İLE HAVUZA GİRİLMEZ"
Milliyet'in haberine göre; ancak site yönetimi tarafından havuza girme kuralları arasına 'Haşema ile havuza girilmez' ibaresinin eklendiğini gördü. Bunun üzerine site yönetimiyle iletişime geçmeye çalışan Ş.K.A., bu yasağın din, vicdan ve kanaat hürriyetini engellediğini ve inanç temelinde ayrımcılık oluşturduğunu ifade etti. Kuralın düzeltilmesi için noterden ihtarname de çeken Ş.K.A., talebine cevap alamayınca, 21 Ağustos'ta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu.
'KAT MALİKLERİ KARARI'
TİHEK, başvuru sonrası site yönetiminden görüş talep etti. Yönetimin yanıtında, "15 Aralık 2013 yılındaki toplantısında gündem maddelerinden olan "Havuz Kurallarının Belirlenmesi ve Onaylanmasının" toplantıda bulunan kat maliklerinin de görüşü alınarak karara bağlandı ve imzalanarak tutanak altına alındı. Kat malikleri kurulu kararı kesinleşti, toplantı esnasında söz konusu karara herhangi bir itiraz veya şerh düşülmedi. Toplantı tutanağı da tüm kat maliklerine tebliğ edildi. Yasal süreler içerisinde herhangi bir şikâyet ve itirazda bulunulmadı. Karar, kat malikleri tarafından alındı. Söz konusu incelemenin tüm kat maliklerine (142 kat maliki) yöneltilerek sonuçlandırılması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.