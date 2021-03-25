Doktorun ihmali hayatını kararttı! Karnında gazlı bez unuttular! Doğurganlığını kaybetti

İstanbul'da, 2011'de genital bölgesindeki kanama nedeniyle ameliyat edilen Mesude K.'nin (40) karnında gazlı bez unutuldu. Talihsiz kadın, 6 yıl gazlı bezle yaşadı. İşte genç kadının yıllarca yaşadığı şikayetler ve başına gelenleri öğrendiği ana dair çarpıcı ayrıntılar
BUNALIM SONRASI İZOLE EDİLDİ, AĞRILARI DAYANILMAZ HALE GELDİ
Ameliyat sonrası yerleştiği İzmir'de yıllarca karnında ağrı ve şişlikle yaşayan, psikolojik bunalım nedeniyle kendini izole eden Mesude K. ağrıları dayanılmaz hal alınca özel bir hastaneye başvurdu.
KARNINDAN GAZLI BEZ ÇIKTI!
Mesude K.'nin karnından yıllar önceki ameliyattan kalan gazlı bez çıktı.