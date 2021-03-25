İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini 31 Mart'ta açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

Katalogda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapılan portrenin, Medici Hanedanlığı için kopyalanan ve halen İtalya'nın Floransa kentindeki Uffizi Galerisi'nde bulunan diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve Almanya'nın Innsburck kentindeki Ambras Kalesi'nde sergilenen Kanuni Sultan Süleyman portreleriyle ilişkili olduğu kaydedildi. Binlerce kişinin tablo için yarışacağı belirtildi.