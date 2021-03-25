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    Altissimo'nun Kanuni tablosu, 'de satışa çıkıyor: Müzayedeye binlerce kişi katılacak

    'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı 'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini 31 Mart'ta açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

    Yoğun katılım

    'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı 'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini 31 Mart'ta açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

    Katalogda, n ressam ' Altissimo tarafından yapılan portrenin, için kopyalanan ve halen İtalya'nın kentindeki 'nde bulunan diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve 'nın kentindeki 'nde sergilenen Kanuni Sultan Süleyman portreleriyle ilişkili olduğu kaydedildi. Binlerce kişinin tablo için yarışacağı belirtildi.

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    Haberler Yaşam Altissimo'nun Kanuni tablosu, İngiltere'de satışa çıkıyor: Müzayedeye binlerce kişi katılacak