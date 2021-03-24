Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya, Alperen'in annesi tutuklu sanık Emel Öner ve sevgilisi tutuklu sanık Harun Sezer Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
"PERDEYE SARDIM GÖMDÜM"
Duruşmada savunma yapan sanık Harun Sezer, "Eve geldiğimde Emel Öner Alperen'i dövmüştü. Alperen hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Gidip kontrol ettim. Emel bana 'karışma' dedi. Ben Emel'i çok sevdiğim için Alperen'i hastaneye götürmedim. Sabah perdeye sardım ve mezarlığa gömdüm." dedi.
"UYANDIĞIMDA ALPEREN ÖLMÜŞTÜ"
Tutuklu sanık Emel Öner ise kendini, "Harun Sezer çocuğumu vahşice dövdü. Engel olamadım. Beni de dövdü. Akşam 10 gibi baygınlık geçirdim. Sabaha karşı uyandığımda Alperen ölmüştü." dedi.