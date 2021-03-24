"ALPEREN ÖLDÜ' DEDİ"

Tanık olarak dinlenen Sanık Harun Sezer'in annesi Hanife Sezer ve kardeşi Uğur Sezer ise, "Sabah Emel bize geldi. Yanında Alperen yoktu. Biz Alperen'i sorduk. Emel Alperen'i babasına verdiğini söyledi. Biz Harun'un Alperen'i babasına göndermeyeceğini biliyorduk. Bir daha sorduğumuzda soğukkanlı bir şekilde 'Alperen öldü' dedi. " ifadelerini kullandı.