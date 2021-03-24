Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 13-19 Mart verilerinde Diyarbakır, her 100 bin kişide 18,78 kişi ile 'düşük riskli' iller arasında yer aldı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı iller arasında yer alan Diyarbakır'da, kontrollü normalleşmeyle uzun süre sonra lokanta, pastane, kafe gibi işletmeler de yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başladı.
Pandemi hastanesine çevrilen hastaneler de normale dönerken, sağlık çalışanları, kendi branşlarında poliklinik hizmetleri vermeye başladı. Koronavirüs korkusu nedeniyle diğer hastalıkları için hastanelere gitmeye çekinenler ise normalleşme sürecinde randevularını alıp, muayene olmak için hastanelere gitmeye başladı.
Kentte, koronavirüs vakasının görüldüğü ilk andan itibaren pandemi hastanesi olarak hizmet verilen ve 3 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle kaybedildiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bir bölümü, kentte yatışı gereken koronavirüs hastalarının tedavisi için ayrılarak normale döndü.