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    • Yaşam
    • 24.03.2021 10:36
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    • 24.03.2021 10:36
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    Gündemde çok fazla kişi , ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırılıyor. Evinizin pek çok ihityacı için geniş konseptli ürünleri satışa sunan mağaza 1943 yılında İsveç'te kurulmuş, ülkemizde de açılan mağazaları ile oldukça ilgi görüyor. Oturma gruplarının yanı sıra dekorasyon, tekstil gibi ev düzenleme ürünlerinin de yer aldığı ve her zevke hitap eden ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu İKEA çalışma saatleri merak ediliyor. Peki , ?

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    İKEA kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

    İKEA kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2021 İKEA güncel çalışma günleri, saatleri nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Evine mobilya dekorasyon ürünleri alacaklar için birbirinden güzel çeşitler sunan mağazayı özellikle mobilya alacaklar ziyaret ediyor. Her bütçeye uygun seçeneklerin bulunabildiği İKEA mağazasının güncel çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. İşte yanıtı…

    İKEA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

    İKEA çalışma saatleri binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2016 Aralık ayı itibarıyla 48 ülkede 382 mağaza açarak faaliyetlerini sürdüren İKEA çalışma saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

    İKEA SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

    Hafta içi : 10.00 - 20.00

    Hafta sonu: Kapalı.

    Mağaza ziyaretçi kapasitesi: 2.050 kişi

    IKEA İLETİŞİM ADRESLERİ

    IKEA Çağrı Merkezi'ne, haftanın her günü 09:00-22:00 saatleri arasında 444 4 532 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

        İKEA'DA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

        Oturma odaları

        Yemek odaları

        Yatak odası

        İKEA çocuk

        Yaz ürünleri

        Çalışma alanları

        Ev dekorasyonu

        Ev düzenleme

        Aydınlatmalar

        Banyolar

        Evcil hayvan ürünleri

        Kitaplıklar, raflar

        TV dolap sistemleri

        Sofralar

        Mutfaklar

        Yemek pişirme

        Ev tekstili

        Halılar

        Antreler

        Ardiye alanları
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