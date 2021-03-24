İKEA kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2021 İKEA güncel çalışma günleri, saatleri nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Evine mobilya dekorasyon ürünleri alacaklar için birbirinden güzel çeşitler sunan mağazayı özellikle mobilya alacaklar ziyaret ediyor. Her bütçeye uygun seçeneklerin bulunabildiği İKEA mağazasının güncel çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. İşte yanıtı…
İKEA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
İKEA çalışma saatleri binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2016 Aralık ayı itibarıyla 48 ülkede 382 mağaza açarak faaliyetlerini sürdüren İKEA çalışma saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İKEA SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Hafta içi : 10.00 - 20.00
Hafta sonu: Kapalı.
Mağaza ziyaretçi kapasitesi: 2.050 kişi
IKEA İLETİŞİM ADRESLERİ
IKEA Çağrı Merkezi'ne, haftanın her günü 09:00-22:00 saatleri arasında 444 4 532 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.