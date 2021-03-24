Sigortacı Kübra Durma (26) ve eşi polis memuru Sergen Durma (30), geçen yıl 24 Haziran'da tatildeydiler. Muğla Köyceğiz'de Yuvarlakçay akarsuyunun kenarındaki bir restorana gittiler.
BİRDEN GÖZDEN KAYBOLDU
Çayın üzerinde müşteriler için kurulmuş derme çatma bir havuz vardı. Sergen Durma iki metre derinliğindeki bu havuza girdi. Bir süre yüzdü daha sonra da kaydıraktan havuza atladı. Yüzmeye devam ederken birdenbire gözden kayboldu.
ANAFOR SUYUN DİBİNE ÇEKTİ
Yakınlarından biri hemen suya atladı. Havuzu oluşturan setin dibinde Sergen'e ulaştı ama çıkaramadı. Sergen kuvvetle suyun dibine çekiliyordu. Çünkü havuzun önüne çekilmiş ve üzerine muşamba gerilmiş tahta ve ağaçtan oluşan setin dibinde 70 santimlik bir delik açılmış ve güçlü bir anafor oluşmuştu.
SANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sergen de bu anafora kapılmıştı. O anda ne bir halat ne de bir can simidi bulabildiler. Restoran çalışanları ise yardım etmek bir yana Sergen'in orada kaybolduğuna bile inanmıyorlardı. Sergen'in yakınları bıçakla havuz setini oluşturan muşambayı keserek suyu boşaltmaya çalıştılar. O da olmadı. Ardından olay yerine giden itfaiye küçük bir aramanın ardından Sergen'in anafora kapılarak ağaç ve tahtaların arasına sıkışmış cansız bedenini buldu.