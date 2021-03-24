RUHSAT DA YOK GÜVENLİK DE

İşyeri sahibi İsmail Yıldırım'a 'bilinçli taksirle ölüme sebep olmak' suçundan dava açıldı. Havuzun ruhsatının, işyeri güvenliği uzmanının ve can simitlerinin olmadığı da belirlendi. Yıldırım 'Virüs salgını nedeniyle geciktik' diyerek kendini savundu.

Kübra Durma'nın avukatı Şerzan Sümer de hem Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne hem Köyceğiz Belediyesi'ne dava açtıklarını belirterek "Çayın kenarındaki restoranların tamamında neredeyse bu tür havuzlar var. Ama bu havuzlardan yetkili kurumların haberi ve denetimi yok. Turistik bir bölgede bu kadar ihmal nasıl olabilir" diye konuştu.