Ama dolandırıcılık sistemi de buradan besleniyor, yeni olaylar neyse anında bir dolandırıcılık sistemi uygulanıyor. 'Koronayı düzeltirim' diyen çeşitli şarlatanlar ortaya çıktı.

Mesela son zamanlarda boşanma olayları çok, 'gideni geri getirme' gibi olaylara şahit oluyoruz. Bu tür olaylara kesinlikle ve kesinlikle inanmayınız. Korona muskası diye bir şey yoktur.