İkizdere ilçesi Ayvalık köyünde önceki gece sağanak yağışlar sonrası yamaçta toprak kayması meydana geldi. Köyde AFAD ekiplerince yapılan inceleme sonrası heyelan nedeniyle yıkılma riski taşıyan 3 ev için tahliye kararı verildi. Alt kısmında toprak kayması sonucu riskli duruma gelen Ömer Tozkoparan ve ailesine ait ev tahliye edildi. 3 yılda tamamlayabildikleri evlerine geri dönmek isteyen aile, önlem alınmasını istedi.
"ZEMİN SAĞLAM OLMASA EVİMİ BURAYA KURAR MIYIM?'"
3 yılda inşaatını yaptıkları evde 2 gün oturamadıklarını söyleyen Ayşe Tozkoparan "Dışarıdan bir gürültü geldi. Deprem mi oluyor diye düşünürken camdan aşağıya baktım ki evin önündeki toprak alan kopmuş.
Bu binanın inşaatına 3 yıl önce başladık, olaydan iki gün önce taşınmıştık, ne yazık ki heyelan meydana geldi. Eşim de bu manzarayı görünce dayanamadı, kalp krizi geçirdi. Biz bu binayı 3 senede ancak yapabildik. 'Tam başımızı soktuk' dedik iki gün evimizde durduk sonra bu olay yaşandı.