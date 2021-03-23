Bu binanın inşaatına 3 yıl önce başladık, olaydan iki gün önce taşınmıştık, ne yazık ki heyelan meydana geldi. Eşim de bu manzarayı görünce dayanamadı, kalp krizi geçirdi. Biz bu binayı 3 senede ancak yapabildik. 'Tam başımızı soktuk' dedik iki gün evimizde durduk sonra bu olay yaşandı.