Askerliği bittikten sonra, bir bankada kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışan Nuri Alço, daha sonra büyük bir ilaç firmasında bölge temsilciliği görevini üstlendi. İş hayatını sürdürürken, Ses ve Hayat dergilerinin seçmelerine katılan Nuri Alço, dereceye girince işini bırakıp İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

Yeşilçam'da oynadığı kötü adam karakterleri sayesinde büyük ün kazanan Nuri Alço bugüne kadar birçok film projesinde yer almıştır. Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden olan Nuri Alço günümüzde, "gazoz" ile özdeşleşmiştir.

Daha önce bir evlilik yapan Nuri Alço'nun bu evliliği 1988 yılında bitmiştir.