Yeni tip koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı. Üzücü haberle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi sevenlerinden dua istedi.
69 yaşındaki usta oyuncu Nuri Alço bir hafta önce koronavirüse yakalandı.
SEN BENİM NEFESİMSİN
Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.
69 YAŞINDA EVLENMİŞTİ
Yeşilçam'ın 'gazoz' sahneleri ile fenomen olan oyuncusu 69 yaşındaki Nuri Alço 11 yıldır birlikte olduğu ve kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlenmişti.