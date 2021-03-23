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    • 23.03.2021 13:38
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    SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan hastaneye kaldırıldı

    Son dakika haberine göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı. Üzücü haberle ilgili açıklama yapan eşi sevenlerinden dua istedi.

    DHA
    Koronaya yakalanan ünlü oyuncuyla ilgili flaş gelişme

    Yeni tip koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı. Üzücü haberle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi sevenlerinden dua istedi.


    69 yaşındaki usta oyuncu Nuri Alço bir hafta önce koronavirüse yakalandı.


    SEN BENİM NEFESİMSİN
    Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

    69 YAŞINDA EVLENMİŞTİ
    Yeşilçam'ın 'gazoz' sahneleri ile fenomen olan oyuncusu 69 yaşındaki Nuri Alço 11 yıldır birlikte olduğu ve kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlenmişti.

        NURİ ALÇO KİMDİR?
        Yeşilçam'da canlandırıdğı kötü adam karakterleri ile akıllarda kalan Nuri Alço, 1951 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Sinema kariyeri boyunca yaklaşık 300'e yakın filmde irili ufaklı rollerde yer alan Nuri Alço, ilkokul ve lise eğitimini doğduğu Eskişehir'de tamamlamasının ardından vatani görevini Erzincan ve Erzurum'da yaptı. Gençliğinde, Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol ile ilgilendi.

        Askerliği bittikten sonra, bir bankada kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışan Nuri Alço, daha sonra büyük bir ilaç firmasında bölge temsilciliği görevini üstlendi. İş hayatını sürdürürken, Ses ve Hayat dergilerinin seçmelerine katılan Nuri Alço, dereceye girince işini bırakıp İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

        Yeşilçam'da oynadığı kötü adam karakterleri sayesinde büyük ün kazanan Nuri Alço bugüne kadar birçok film projesinde yer almıştır. Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden olan Nuri Alço günümüzde, "gazoz" ile özdeşleşmiştir.

        Daha önce bir evlilik yapan Nuri Alço'nun bu evliliği 1988 yılında bitmiştir.

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