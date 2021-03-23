Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bahçe hortumu nedeniyle yavru köpekle anlaşmazlık yaşayan bir çocuk kendisini kızdıran köpeği ısırdı, o esnada çevrede bulunanlar ise gülme krizine girdi.
Köpek insanı ısırınca değil, insan köpeği ısırınca haber olur sözü gerçek oldu. Yurt dışından ailesi ile birlikte memleketi Sivas'ın Altınyayla ilçesine gelen 3 yaşındaki Ömer Tokmak, evin bahçesinde hortumla oynamaya başladı.
O sırada bahçede bulunan yavru köpekte oyuna dahil oldu. Bu duruma sinirlenen minik Ömer, yavru köpeğin hortumla oynamasını istemeyerek köpeği ısırdı.