Lise son sınıf öğrencisi Elif Ü., 3 yıl önce tanışıp, arkadaşlık kurduğu Ömer K. ile bir süre önce görüşmeme kararı aldı. Ancak Ömer K., genç kızı şiddet uygulayıp, tehdit etmeye başladı. Elif Ü. de mahkemeden uzaklaştırma kararı aldı. Ömer K., uzaklaştırma kararına rağmen önceki gün Elif Ü.'yü yolunu kesip, zorla otomobiline bindirerek, kaçırdı.
Elif Ü. ise cep telefonundaki KADES uygulamasından yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 06 DV 7771 plakalı aracı, 12 kilometre süren kovalamaca sonunda Osmangazi Mahallesi'nde durdurdu. Ömer K. yakalanarak gözaltına alınırken, eski erkek arkadaşının attığı yumrukla burnu kırılan genç kız, hastanede tedavi edildi.
YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI
Elif Ü., yaşadıklarını anlattı. KADES uygulaması sayesinde kurtulduğunu, tüm kadınların gerektiğinde bu uygulamayı kullanması gerektiğini ifade eden Elif Ü., "Aylarca tehdit etti, şiddet uyguladı. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Komiserler bana bu uygulamayı önerdi. KADES uygulamasını telefonuma indirdim. Her gün haberlerde gördüğüm böyle bir olayın başıma geleceğini bilemezdim. Can güvenliğinizin tehlikede olduğu anda bu uygulamayı kullanın" dedi.