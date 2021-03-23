Olay, dün akşam Cebeci Mahallesi 2. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. İşten çıkan H.G. ve ablası H.G., akrabaları olan İ.G., ile buluşmak üzere saat 21.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan otobüs durağı yakınlarında beklemeye başladı.
Bu sırada M.F ve A.Ş.E., iki kız kardeşin yanına yaklaşarak, iddiaya göre sözlü tacizde bulundu. M.F ve A.Ş.E., kız kardeşlerin tepki göstermesine rağmen sözlü tacizlerine devam etti.
Bunun üzerine kız kardeşler otobüs durağında otobüs bekleyen vatandaşlardan yardım istedi. Bu esnada iki kardeşin yakın akrabaları da kendisini bekleyen kız kardeşlerin yanına geldi.