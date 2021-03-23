Olup biteni öğrenen akraba İ.G. ve vatandaşlar, iki taciz şüphelisini feci şekilde dövmeye başladı. İ.G., yerde bulduğu bir sopayla iki kişiye vurdu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, iki taciz şüphelisini kalabalığın arasından alarak gözaltına alındı. Tacize uğradığı iddia edilen iki kız kardeş ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.