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    a, sosyal medya üzerinden otomotivci ile tanıştı: Hayatı kabusa döndü

     Otteva Elvira, sosyal medya üzerinden otomotivci ile tanıştı. 'ye gelen kadın, 'de bir otele yerleşti. İddiaya göre Mutlu, günler sonra kıskandığı Elvira'yı odaya kapattı. İki gün boyunca işkence yaptı. Genç kadın, bir yolunu bulup kurtulunca, Mutlu yakalandı ve tutuklandı.

    Kanımıza dokundu

    Rus Otteva Elvira, sosyal medya üzerinden otomotivci ile tanıştı. 'ye gelen kadın, 'de bir otele yerleşti. İddiaya göre Mutlu, günler sonra kıskandığı Elvira'yı odaya kapattı.

    İki gün boyunca işkence yaptı. Genç kadın, bir yolunu bulup kurtulunca, Mutlu yakalandı ve tutuklandı.

    Ülkesine dönen Elvira, yaşadığı dehşeti anlattı: Beni kıskanmaya başladı. Tam 5 saat boyunca hiç durmadan hem yumrukladı, hem tokatladı. Yüzümden akan kanlar eline bulaşınca yalıyor ve "Tadı ne güzel" diyordu. Kafama tekme attı, saçlarımı yoldu.

    POLİS KURTARDI


    15 Mart'ta markete gitmek için odadan çıktı. Bana 'Kanları temizle, hemen geliyorum' dedi. Resepsiyona gidip yardım istedim. Beni bir odaya kapatıp polis çağırdılar. Sonra Alp beni yine buldu. Dövmeye devam ederken polisler gelip kurtardılar. Ölüm korkusu yaşadım. Hapislerde çürüsün. cezasını çeksin...

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