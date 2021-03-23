Bir yıldır lenfoma ile mücadele eden Burçin Koçak'a umut olmak için harekete geçildi. 23 yaşındaki talihsiz gencin ihtiyacı olan kök hücrenin bulunması için Twitter'dan kampanya başlatıldı. Donör olmak isteyenler, bulunduğu şehirde Kızılay'a başvurdu. Başlatılan kampanyada donör olmak için gerekli şartlar da belirtildi.

Buna göre, 18-50 yaş aralığındaysanız, 50 kilonun çok altında değilseniz, AIDS, Sifiliz, Hepatit-B veya C gibi hastalıklar geçirmediyseniz, uyuşturucu bağımlısı değilseniz kök hücre formu doldurup üç tüp kan ile donör olarak destek olunabileceği belirtildi. Başlatılan kampanyada şu çağrıda bulunuyor: Lenfoma ile mücadele eden Burçin için kök hücre gerekiyor. Donör olmak için 3 tüp kan yeterli.

KÖK HÜCRE NEDIR?

Kök hücre vücutta bulunan tüm hücrelere dönüşme potansiyeli olan ana hücrelerdir. Yağ dokusundan ve kemik iliğinden elde edilir. Hücrelerin alınma işlemi, hastanın ağrı duymaması için lokal anestezi ile yapılır. Leğen kemiği veya göbekten alınan yağ dokusu içerisindeki kök hücreler steril koşullarda filtreleme ve ayrıştırma işlemine tabi tutulur. Sonrasında, elde edilen saf kök hücreler hastaya uygulanmaya hazır hale gelir.