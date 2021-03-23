Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel Köyü'nde dünyaya gelen ve Antalya'da yaşayan şoför Ersin Akbaş (55), doğduğunda nüfusa 'Ergün' ismiyle ve kadın olarak kaydedildi. Aile, bunu düzeltti. Ancak ilkokuldan üzerinde Ersun Akbaş yazan bir diplomayla mezun oldu. Yaptığı tüm başvurulara rağmen hatayı düzelttiremeyen Akbaş, 1990'da gittiği askerliğinde diplomadaki ismi Ersin Akbaş olarak çağrıldı.

1991'deki Körfez krizinde 15 günlük seferberlik görevi için ise bu kez Ersün ismiyle askere alındı. Ersun Akbaş isminde bir kişinin yerine bir hafta hapis yattı. Derdini kimseye anlatamayınca annesi 2 bin 500 lira borcu ödeyerek hapisten kurtardı. Ersin Akbaş, "Bitsin bu çile" dedi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK