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    37 yıldır çile çekiyor: İsmi her kurumda farklı yazıldı

    'ın ismi nüfusta Ergün, okulda Ersun, askerde Ersin, Evlendirme Dairesi'nde Ersün yazıldı. Başkasının yerine hapis bile yatan Akbaş'ın çilesi 37 yıldır sürüyor.

    37 yıllık çile

    Zonguldak'ın ilçesine bağlı Kızılbel Köyü'nde dünyaya gelen ve 'da yaşayan şoför (55), doğduğunda nüfusa 'Ergün' ismiyle ve kadın olarak kaydedildi. Aile, bunu düzeltti. Ancak ilkokuldan üzerinde Ersun Akbaş yazan bir diplomayla mezun oldu. Yaptığı tüm başvurulara rağmen hatayı düzelttiremeyen Akbaş, 1990'da gittiği askerliğinde diplomadaki ismi baş olarak çağrıldı.

    'deki de 15 günlük seferberlik görevi için ise bu kez Ersün ismiyle askere alındı. Ersun Akbaş isminde bir kişinin yerine bir hafta hapis yattı. Derdini kimseye anlatamayınca annesi 2 bin 500 lira borcu ödeyerek hapisten kurtardı. Ersin Akbaş, "Bitsin bu çile" dedi.

    ERDOĞAN ÖZTÜRK

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