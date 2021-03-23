Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 23 Mart 2021

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



İyi ki kardeşim var çok şanslıyım

Zeynep ve Yunus Kırklar'ın kızları Feride ve Zümra



Biz annemle babamızın kuşlarıyız

Gülden ile Alper Serçe çiftinin kuşları Öznur ve Efsanur



Bana da kraliçe koltuğu yakışırdı zaten

Fadime- Adil Serçe çiftinin bebekleri Nilsu Senem



NBA bekle beni çok az kaldı

Elmas ile Mustafa Tuğ çiftinin çocukları Mehmet Ezel

Ohh kardeşim hayat sana güzel be

Tülay ile İlyas Tetik'in yavruları Aylin ve Yusuf Tuğra

