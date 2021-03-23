Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 23 Mart 2021

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İyi ki kardeşim var çok şanslıyım
Zeynep ve Yunus Kırklar'ın kızları Feride ve Zümra
Biz annemle babamızın kuşlarıyız
Gülden ile Alper Serçe çiftinin kuşları Öznur ve Efsanur
Bana da kraliçe koltuğu yakışırdı zaten
Fadime- Adil Serçe çiftinin bebekleri Nilsu Senem
NBA bekle beni çok az kaldı
Elmas ile Mustafa Tuğ çiftinin çocukları Mehmet Ezel
Ohh kardeşim hayat sana güzel be
Tülay ile İlyas Tetik'in yavruları Aylin ve Yusuf Tuğra