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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 23 Mart 2021

    Takvim Gazetesi yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 23 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    İyi ki kardeşim var çok şanslıyım
    ve 'ın kızları Feride ve Zümra

    Biz annemle babamızın kuşlarıyız
    ile çiftinin kuşları Öznur ve Efsanur


    Bana da kraliçe koltuğu yakışırdı zaten
    - Adil Serçe çiftinin bebekleri Nilsu Senem


    NBA bekle beni çok az kaldı
    ile Mustafa Tuğ çiftinin çocukları Mehmet Ezel

    Ohh kardeşim hayat sana güzel be
    ile İlyas Tetik'in yavruları Aylin ve Yusuf Tuğra

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 23 Mart 2021