AMAÇ ÇEKİCİ OLMAK

Jawline dolgu, çene ucundan kulak önlerine kadar uzanan her iki mandibular kemik hattı boyunca yapılıyor. Çene köşesinden çene ucuna kadar olan yüzün her iki tarafındaki hattın belirginleştirilmesi sağlıyor. Dolgu sayesinde yüzün daha çekici ve estetik görünüme sahip oluyor.