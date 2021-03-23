Herkes, kusursuz güzelliğe sahip olmak istedi. Sosyal medya ile estetik operasyonlar popüler hale geldi. Son dönemde, çene hatlarının belirgin olmasını sağlayan jawline dolgu (çene dolgusu) öne geçti.
Kadınlar kadar erkekler de bu operasyonu tercih etti. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. İlayda Dal, yeni estetik trendine değindi. "İnsanlar, fotoğraf düzenleme uygulamaları ve filtrelerin yardımıyla sosyal medyada gördükleri fotoğrafa benzemek istiyor.
Çekik gözler, kalın dudaklar, fındık burunları görüp, aynı şekilde görülmeyi arzuluyor. Erkek yüzünün en karakteristik özelliklerinden biri alt çene köşelerinin belirginliği ve çene ucunun köşeli olmasıdır.