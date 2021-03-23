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    , , ... medya estetik trendine yön verdi

    , , ... medya, estetik trendine yön verdi. Son dönemde, çene dolgusu popüler hale geldi. Kadınlar kadar erkeklerin de tercih ettiği bu uygulamanın ücreti 2 bin liraya yükseldi.

    Çenel cerrahi

    Herkes, kusursuz güzelliğe sahip olmak istedi. Sosyal medya ile estetik operasyonlar popüler hale geldi. Son dönemde, çene hatlarının belirgin olmasını sağlayan jawline dolgu (çene dolgusu) öne geçti.

    Kadınlar kadar erkekler de bu operasyonu tercih etti. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. İlayda Dal, yeni estetik trendine değindi. "İnsanlar, fotoğraf düzenleme uygulamaları ve filtrelerin yardımıyla sosyal medyada gördükleri fotoğrafa benzemek istiyor.

    Çekik gözler, kalın dudaklar, fındık burunları görüp, aynı şekilde görülmeyi arzuluyor. Erkek yüzünün en karakteristik özelliklerinden biri alt çene köşelerinin belirginliği ve çene ucunun köşeli olmasıdır.

        Abe Lincoln ve Bill Clinton gibi büyük çeneli pek çok ünlü adam var. Güçlü insanlarla ilişkilendirilen bir nitelik" dedi.

        AMAÇ ÇEKİCİ OLMAK
        Jawline dolgu, çene ucundan kulak önlerine kadar uzanan her iki mandibular kemik hattı boyunca yapılıyor. Çene köşesinden çene ucuna kadar olan yüzün her iki tarafındaki hattın belirginleştirilmesi sağlıyor. Dolgu sayesinde yüzün daha çekici ve estetik görünüme sahip oluyor.

        NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
        YÜZ, boyun ve gıdı bölgesinin oransal dengesini sağlıyor.
        YÜZÜN 'V' şeklini almasını sağlıyor.


            GIDI bölgesindeki sarkıklıklar düzeltiliyor.
            ÇENE ucu daha belirgin hale geliyor.


            ÇENE yan ve köşe hatları daha keskin hale getiriliyor.
            ÇENE ile burun arasındaki oran düzeltiliyor.


            ÇENE küçük veya geride ise ileri dolgu ile uzatılıyor.
            BOYUNDAKİ kırışıklıklar düzeltiliyor.

                FİYATI 2 BİN LİRA
                LA Clinic doktorlarından Ozan Özcan, işlemin hyalüronik asit içerikli sert dolgular kullanılarak yapıldığını söyledi. "Bu işlem için erkekte maskülen, kadında ise zarif yüz hattı oluşturuyor. Dolgu, ortalama 1 yıl kalıyor. Fiyatlar ise bin 800 ile 2 bin TL arasında" dedi.
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                Haberler Yaşam Kendall Jenner, Hadise, Demet Özdemir... Sosyal medya estetik trendine yön verdi