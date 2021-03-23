30 yaşındaki Yasir Baki, babası, dayısı ve teyzesinden böbrek; kadavradan kalp nakliyle hayata tutundu.
Yasir Baki, böbrek ve kalp yetmezliği ile dünyaya geldi. İki böbreği ve kalbi değiştirildi.
Fakat böbreklerden birisi iflas etti. Bu kez teyzesi devreye girdi. Yeğenine 4. hayatı verdi.
DİDEM SEYMEN
Yasir Baki, böbrek ve kalp yetmezliği ile dünyaya geldi. İki böbreği ve kalbi değiştirildi.
Fakat böbreklerden birisi iflas etti. Bu kez teyzesi devreye girdi. Yeğenine 4. hayatı verdi.
DİDEM SEYMEN