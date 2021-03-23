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    Dördüncü hayat! ’ye 3 böbrek, bir de kalp nakli yapıldı

    ’da yaşayan 30 yaşındaki isimli vatandaşa 3 kez böbrek nakli bir kez de kalp nakli yapındı. Genç adam, yaşama dördüncü kez sıkı sıkı sarıldı.

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    Dördüncü hayat
    30 yaşındaki , babası, dayısı ve teyzesinden böbrek; kadavradan kalp nakliyle hayata tutundu.

    Yasir Baki, böbrek ve kalp yetmezliği ile dünyaya geldi. İki böbreği ve kalbi değiştirildi.




    Fakat böbreklerden birisi iflas etti. Bu kez teyzesi devreye girdi. Yeğenine 4. hayatı verdi.


    DİDEM SEYMEN
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