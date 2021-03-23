37 yıllık çile! Tüm kimliklerinde ismi farklı yazıyor! Hapis bile yattı

Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Kızılbel Köyü'nde dünyaya gelen ve Antalya'da yaşayan şoför Ersin Akbaş (55), doğduğunda nüfusa "Ergün" ismiyle ve kadın olarak kaydedildi. Durumu fark eden aile, nüfus müdürlüğüne gidip, kaydı erkek olarak değiştirdi.
Ancak bu kez de ilkokuldan üzerinde Ersun Akbaş yazan bir diplomayla mezun oldu. Yaptığı tüm başvurulara rağmen hatayı düzelttiremeyen Akbaş, 1990'da gittiği askerliğinde diplomadaki ismi olan "Ersun" olarak çağrıldı. 1991'deki Körfez krizinde 15 günlük seferberlik görevi için ise bu kez "Ersün" ismiyle askere alındı.
EVLİLİK CÜZDANINDA 'ERSÜN'
Askerden sonra evlenen Akbaş'ın evlilik cüzdanına da "Ersün" ismi yazıldı. 2006'da mahkemeye başvuran Akbaş, 2 yıllık mücadele sonunda, ismini resmi olarak "Ersin" yaptırdı.