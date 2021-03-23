HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da kar yağacak mı? İşte il il hava durumu raporu

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın iç kesimleri ile K. Maraş çevrelerinde şiddetli yağış şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın ç kesimleri ile Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kıyı kesimlerinde kuvvetli, iç kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, güney ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak, zamanla kuzey ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı