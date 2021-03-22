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    • 23.03.2021 01:29
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    'ta ceviz büyüklüğündeki dolu adamı hastanelik etti

    'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle otomobillerde ve evlerin çatılarında hasar meydana geldi. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kafasından yaralanan , hastaneye kaldırıldı.

    DHA
    Ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti

    Yozgat'ta akşam saatlerinde Türkmensarılar, Yassıhöyük ve Cihanpaşa köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle, otomobillerde, çatılarda ve su ısıtma sistemlerinlerinde hasar oluştu.

    Hasar görmemesi için otomobilinin üzerini kapatmaya çalışan Mustafa Özipek, kafasına isabet eden ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaralandı. Özipek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

    "HAYATIMDA BÖYLE BİR DOLU GÖRMEDİM"

    Tedavi altına alınan Özipek, hayatında ilk kez böyle bu büyüklükte dolu yağışı ile karşılaştığını belirterek, "Başıma dolu isabet etmesi sonucu yaralandım, kulaklarımda uğultu oluştu. Ağabeyim hastaneye getirdi. Şimdi durumum iyi. Dolu 5-6 saniye gibi kısa süreli yağdı, 15-20 dakika sürseydi etraf felç olurdu. Ben 51 yaşındayım hayatımda böyle bir dolu görmedim." dedi.

        Türkmensarılar köyünde yaşayan Gülhanım Özipek de, dolunun çok büyük olduğunu ve çatılardaki kiremitleri kırdığını söyledi.

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