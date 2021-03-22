Koronavirüs vakalarının arttığı bazı illere bağlı ilçelerde görülen vakalar valilikleri alarma geçirdi. Sinop, Çorum'un Osmancık ilçesi, Kastamonu'nun Ağlı ilçesi ve Kırşehir'de bazı okullarda görülen vakalar sebebiyle eğitime ara verildi.
İşte o ilçeler okullar ve yapılan açıklamalar:
KASTAMONU AĞLI'DA DA EĞİTİME 14 GÜN ARA
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bazı okullarda koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.
Ağlı İlçe Hıfzısıhha Kurulu, ilçedeki okul personellerinde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar tüm okul ve yurtların kapatılmasına karar verdi. Eğitimin bu süreçte uzaktan devam edeceği belirtildi.
ÇORUM OSMANCIK'TA 3 OKULDA EĞİTİME ARA
Çorum'un Osmancık ilçesinde, eğitim kurumlarındaki koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle 3 okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi. Öğretmen, öğrenciler ve personeller de ev ve yurt karantinasına alındı.
Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplanıp, özellikle eğitim kurumlarındaki artış eğiliminde olan vaka sayıları kapsamında bir dizi kararlar aldı. Karar kapsamında; pozitif vakaların ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle ilçedeki Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 14 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Tedbir alınan bahse konu 3 okulda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilirken, öğretmen, personel ve öğrenciler de ev karantinası altına alındı. Yatılı okuldaki öğrencilerin ise bulundukları yurtta izolasyona alındığı duyuruldu.