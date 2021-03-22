Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa ise en az vaka sayısı görülen iller olarak sıralandı. Her 100 binde vaka sayısı Şırnak'ta 8,18, Siirt'te 14,20, Hakkari'de 15,69, Mardin'de 17,08 ve Şanlıurfa'da 18,30 olarak kayıtlara geçti.

VAKA SAYISI BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLER

Her 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya (6-12 Mart) göre, 11 ilde düştü. Vaka sayısı azalan iller sırasıyla Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale, Burdur, Hatay, Muş, Adana, Osmaniye, Mardin ve Afyonkarahisar oldu.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Sinop'ta 36,5, Gümüşhane'de 32,46, Mersin'de 16,05, Kırıkkale'de 14,36, Burdur'da 14,23, Hatay'da 7,66, Muş'ta 6,08, Adana'da 1,42, Osmaniye'de 0,37, Mardin'de 0,24 ve Afyonkarahisar'da 0,14 azaldı.

Diğer 70 ilde ise artış yaşandı. 100 binde Kovid-19 vakasının en fazla arttığı iller ise Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olarak sıralandı.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Kastamonu'da 79,18, Çankırı'da 75,35, Yalova'da 74,98, İstanbul'da 72,87 ve Erzincan'da 70,38 arttı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE VAKA SAYISI ARTIYOR

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 178,25'ten 251,12'ye, İzmir'de 78,57'den 111,41'e, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a yükseldi.

Geçen hafta, 100 binde 458,53 ile en fazla vakanın görüldüğü Samsun'da sayı bu hafta 508,97'ye ulaştı. Samsun dışında Rize, Çanakkale, Aksaray, Edirne, Trabzon, Tokat, İstanbul, Konya, Kilis, Ordu, Yalova, Balıkesir, Sinop, Giresun, 100 bin nüfusta vaka sayısı 200-600 aralığında yer alan iller oldu.

Bolu, Niğde, Gümüşhane, Iğdır, Ankara, Kütahya, İzmir, Artvin, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Çankırı, Erzincan, Sakarya, Çorum, Malatya, Kırklareli, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli, Amasya, Kayseri, Kastamonu ve Osmaniye, 100 binde vaka sayısı bakımından 100-200 aralığında yer aldı.

Kovid-19 vaka sayısı 100 binde 35-100 arası olan 30 il ise Ağrı, Afyonkarahisar, Bingöl, Denizli, Sivas, Kırşehir, Adana, Hatay, Tunceli, Manisa, Kahramanmaraş, Aydın, Burdur, Erzurum, Kırıkkale, Bayburt, Isparta, Bartın, Nevşehir, Elazığ, Mersin, Zonguldak, Karabük, Ardahan, Gaziantep, Karaman, Muğla, Yozgat, Düzce ve Bursa olarak sıralandı.

Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Van, Batman, Kars ve Uşak'ta 100 binde 35'in altında vaka görüldü.