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    • 22.03.2021 23:55
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    Koronavirüs vakalarının arttığı illere b ilçelerde alarm! Yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi...

    Koronavirüs vakalarının arttığı bazı illere b ilçelerde görülen vakalar valilikleri alarma geçirdi. 'ta bir okulda koronavirüs vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi. ’un Osmancık ilçesi ve 'nun Ağlı ilçesinde de bazı okullarda koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği öğrenildi. 'de iki okulda da vaka görülmesi sebebiyle eğitime ara verildi. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    Vakalar alarma geçirdi!

    Koronavirüs vakalarının arttığı bazı illere bağlı ilçelerde görülen vakalar valilikleri alarma geçirdi. Sinop, Çorum'un Osmancık ilçesi, Kastamonu'nun Ağlı ilçesi ve Kırşehir'de bazı okullarda görülen vakalar sebebiyle eğitime ara verildi.

    İşte o ilçeler okullar ve yapılan açıklamalar:

    KASTAMONU AĞLI'DA DA EĞİTİME 14 GÜN ARA
    Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bazı okullarda koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

    Ağlı İlçe Hıfzısıhha Kurulu, ilçedeki okul personellerinde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar tüm okul ve yurtların kapatılmasına karar verdi. Eğitimin bu süreçte uzaktan devam edeceği belirtildi.

    ÇORUM OSMANCIK'TA 3 OKULDA EĞİTİME ARA
    Çorum'un Osmancık ilçesinde, eğitim kurumlarındaki koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle 3 okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi. Öğretmen, öğrenciler ve personeller de ev ve yurt karantinasına alındı.

    Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplanıp, özellikle eğitim kurumlarındaki artış eğiliminde olan vaka sayıları kapsamında bir dizi kararlar aldı. Karar kapsamında; pozitif vakaların ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle ilçedeki Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 14 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Tedbir alınan bahse konu 3 okulda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilirken, öğretmen, personel ve öğrenciler de ev karantinası altına alındı. Yatılı okuldaki öğrencilerin ise bulundukları yurtta izolasyona alındığı duyuruldu.

        Osmancık Kaymakamlığı'ndan alınan kararla ilgili yapılan açıklamada da "İlçemiz Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda Covid-19 pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle; 21.03.2021 tarihi saat 05.00'den başlayarak 14 gün süreyle adı geçen okullarda eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve eğitime 'Uzaktan Eğitimle' devam edilmesine. Temaslı olan ve halen okulun yurdunda kalan öğrencilerin yurtta izolasyona alınmalarına, diğer öğrenci, öğretmen ve personellerin evlerinde kendilerini izolasyona almalarına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

        KIRŞEHİR'DE KOVİD-19 VAKASI GÖRÜLEN İKİ OKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİME 14 GÜN ARA VERİLDİ
        Kırşehir'de iki okulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesinin ardından yüz yüze eğitim 14 gün süreyle yapılmayacak.

        Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 vakalarıyla ilgili karar aldığı belirtildi.

        Kent merkezindeki Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinde, Kovid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        SİNOP
        Sinop'ta koronavirüs vakası görülen okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, merkezde bir ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu okulda destekleme kursları ve eğitimin uzaktan devam edeceği vurgulandı.

        HAFTALIK VAKA HARİTASI
        Sağlık Bakanlığı, 81 il için 13-19 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

        Buna göre, 100 binde en fazla vaka Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova'da görüldü. Her 100 binde vaka sayısı Samsun'da 508,97, Giresun'da 356,35, Sinop'ta 309,06, Balıkesir'de 288,16, Yalova'da 275,31 oldu.

            Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa ise en az vaka sayısı görülen iller olarak sıralandı. Her 100 binde vaka sayısı Şırnak'ta 8,18, Siirt'te 14,20, Hakkari'de 15,69, Mardin'de 17,08 ve Şanlıurfa'da 18,30 olarak kayıtlara geçti.

            VAKA SAYISI BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLER
            Her 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya (6-12 Mart) göre, 11 ilde düştü. Vaka sayısı azalan iller sırasıyla Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale, Burdur, Hatay, Muş, Adana, Osmaniye, Mardin ve Afyonkarahisar oldu.

            Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Sinop'ta 36,5, Gümüşhane'de 32,46, Mersin'de 16,05, Kırıkkale'de 14,36, Burdur'da 14,23, Hatay'da 7,66, Muş'ta 6,08, Adana'da 1,42, Osmaniye'de 0,37, Mardin'de 0,24 ve Afyonkarahisar'da 0,14 azaldı.

            Diğer 70 ilde ise artış yaşandı. 100 binde Kovid-19 vakasının en fazla arttığı iller ise Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olarak sıralandı.

            Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Kastamonu'da 79,18, Çankırı'da 75,35, Yalova'da 74,98, İstanbul'da 72,87 ve Erzincan'da 70,38 arttı.

            ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE VAKA SAYISI ARTIYOR
            İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 178,25'ten 251,12'ye, İzmir'de 78,57'den 111,41'e, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a yükseldi.

            Geçen hafta, 100 binde 458,53 ile en fazla vakanın görüldüğü Samsun'da sayı bu hafta 508,97'ye ulaştı. Samsun dışında Rize, Çanakkale, Aksaray, Edirne, Trabzon, Tokat, İstanbul, Konya, Kilis, Ordu, Yalova, Balıkesir, Sinop, Giresun, 100 bin nüfusta vaka sayısı 200-600 aralığında yer alan iller oldu.

            Bolu, Niğde, Gümüşhane, Iğdır, Ankara, Kütahya, İzmir, Artvin, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Çankırı, Erzincan, Sakarya, Çorum, Malatya, Kırklareli, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli, Amasya, Kayseri, Kastamonu ve Osmaniye, 100 binde vaka sayısı bakımından 100-200 aralığında yer aldı.

            Kovid-19 vaka sayısı 100 binde 35-100 arası olan 30 il ise Ağrı, Afyonkarahisar, Bingöl, Denizli, Sivas, Kırşehir, Adana, Hatay, Tunceli, Manisa, Kahramanmaraş, Aydın, Burdur, Erzurum, Kırıkkale, Bayburt, Isparta, Bartın, Nevşehir, Elazığ, Mersin, Zonguldak, Karabük, Ardahan, Gaziantep, Karaman, Muğla, Yozgat, Düzce ve Bursa olarak sıralandı.

            Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Van, Batman, Kars ve Uşak'ta 100 binde 35'in altında vaka görüldü.
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