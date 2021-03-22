Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın ve çarşamba günü Akdeniz Bölgesi'nde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın kuzeydoğu ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



