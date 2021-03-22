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    • Yaşam
    • 22.03.2021 18:31
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    • 22.03.2021 18:31
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    Son dakika: uyardı! 'nde yarından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

    Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 'nın doğu ilçeleri, 'nın kuzeydoğu ilçeleri ile , ve çevrelerinde yarından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

    Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

    Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın ve çarşamba günü 'nde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), 'nın doğu ilçeleri, 'nın kuzeydoğu ilçeleri, , ve çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

    DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN UYARISI
    Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji uyardı! Akdeniz Bölgesi'nde yarından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor