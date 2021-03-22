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    • 22.03.2021 19:38
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    'da bir villada koronavirüse rağmen villada kaçak parti! 14 kişiye ceza kesildi...

    Son dakika haberleri... Risk haritasında 'Yüksek risk' grubunda yer alan 'da koronavirüs tedbirleri yine hiçe sayıldı. Yasak olmasına rağmen bir villada havuz başında parti düzenleyen 14 kişiye toplam 76 bin 976 lira para cezası uygulandı.

    DHA

    Risk haritasında 'Yüksek risk' grubunda yer alan Antalya'da koronavirüs tedbirleri yine hiçe sayıldı.

    YASAĞA RAĞMEN PARTİ
    Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, Andifli Mahallesi Büyükçakıl mevkisindeki E.D.'ye ait villada koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen parti düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti

    CEZAYI YEDİLER
    Adrese baskın yapan ekipler, havuzda yüzen, müzik eşliğinde dans eden, bir otobüs içerisinde de parti yapan İ.B., İ.Y., R.K., M.F.T., B.A., G.T., B.U., R.H., A.P., İ.C., İ.A., N.S., Y.Y. ve B.D.M. isimli 14 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 469'ar TL, maske kuralını ihlalden 900'er TL, emre aykırı davranmaktan 427'şer TL, villa sahibi E.D.'ye ise 9 bin 832 TL olmak üzere toplam 76 bin 976 TL para cezası kesildi.

        Ayrıca villa da 1 aylığına mühürlenerek ticari faaliyeti durduruldu.

        ANTALYA'NIN HAFTALIK VAKA SAYISI
        Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasına göre Antalya'da 119,18 oldu.
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