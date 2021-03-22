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    • Yaşam
    • 22.03.2021 17:48
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    • 22.03.2021 17:48
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    açıklarında yakalanan 3,5 metrelik kılıç balığı görenleri hayrete düşürdü

    ’nın ilçesinde satışa çıkarılan 3 ve 3,5 metre uzunluğundaki iki kılıç balığı, görenleri şaşırttı. ağırlığındaki balığın kilosu dan liradan satılacak.

    İHA
    3,5 metrelik kılıç balığı yakalandı

    Çalış Su Ürünleri Kooperatifi üyesi kaptan Ovel Orhan, arkadaşlarıyla Fethiye Körfezi'nin yaklaşık 5 mil açıklarına balık avlamaya çıktı. Kaptan Orhan oltasına takılan 3 ve 3,5 metre uzunluğundaki iki kılıç balığını yaklaşık 5 saat uğraşmaları sonucu denizden çıkarabildi.

    Balıklardan biri 80 diğeri ise 100 kilogram gelirken, kilosu 100 liradan satışa sunuldu.

    KİLOSU 100 LİRA

    Balığı tutan Orhan, yaptığı açıklamada balıkları görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyledi. Zaman zaman açıklarda oltalarına büyük balıkların takıldığını anlatan Orhan, "İki balığı güçlükle denizden çıkardım. Kooperatif binamızda sergiliyoruz. Lezzetli bir balık. Dilimleyip kilosunu 100 liradan liradan satacağız" dedi.

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