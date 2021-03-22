Sohbetlere eşlik eden 'tavşankanı çay' çay ağızları tatlandırdı. Ocakta ağır ağır demlendi, misafirliğin olmazsa olmazıydı. Altın günlerinde en yakın dostu ise kurabiye ve kısırdı. Kahvaltılarda uykuyu açtı, baş ağrısını aldı. Peki, Türkler çayla nasıl tanıştı? Rivayete göre Türk Hoca Ahmed Yesevi çayın tadına ilk bakandı...

Gittiği bir misafirlikte kendisine ikram edilen çaydan çok etkilendiğini ve kendisine çok iyi geldiğini herkese anlattı. Osmanlı'da ise Sultan II. Abdülhamid döneminde çay tüketimi arttı. Halk, bu şifalı içeceğin tarımını yapmak isteyince Aldülhamid özel izin çıkardı. Tüccarlar, Sultan'dan gelen müsaadeyle birlikte Japonya'dan tohumlar getirdi hatta Bursa'da dikimine başladı.



Osmanlı'da çayın tüketimiyle birlikte porselen fincan üretimine başlandı.

Beykoz'daki fabrikalarda üretilen fincanlarda padişahların portreleri yer aldı.